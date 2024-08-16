Вложения России в гособлигации США снизились до 44 миллионов долларов

Россия сократила свой портфель американских гособлигаций до 44 миллионов долларов. Об этом свидетельствует статистика министерства финансов США за июнь.

По данным американского минфина, в мае Россия имела в своем активе ценных бумаг на 45 миллионов долларов. За месяц объем вложений снизился на один миллион долларов.

Сократилось именно количество краткосрочных облигаций. В настоящее время портфель РФ состоит из 42 миллионов в долгосрочных бумагах и двух миллионов – в краткосрочных.

Лидером по объему вложений в долг США является Япония, в активе которой облигаций на 1,118 трлн долларов. На втором месте Китай – 780,2 млрд, на третьем – Великобритания 741,5 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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