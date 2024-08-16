российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 августа 2024, 17:16 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Вложения России в гособлигации США снизились до 44 миллионов долларов

Россия сократила свой портфель американских гособлигаций до 44 миллионов долларов. Об этом свидетельствует статистика министерства финансов США за июнь.

По данным американского минфина, в мае Россия имела в своем активе ценных бумаг на 45 миллионов долларов. За месяц объем вложений снизился на один миллион долларов.

Сократилось именно количество краткосрочных облигаций. В настоящее время портфель РФ состоит из 42 миллионов в долгосрочных бумагах и двух миллионов – в краткосрочных.

Лидером по объему вложений в долг США является Япония, в активе которой облигаций на 1,118 трлн долларов. На втором месте Китай – 780,2 млрд, на третьем – Великобритания 741,5 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Китайский производитель чипов судится с Пентагоном / В Пуэрто-Рико ураган оставил без света сотни тысяч жителей / Антонов: США подрывом «Северных потоков» узаконили терроризм на земле союзников / Патрушев обвинил Запад в планировании атаки ВСУ на Курскую область / Банки США блокируют счета клиентов при попытке входа в онлайн-кабинеты из России / США готовы предоставить Киеву дальнобойные ракеты JASSM / Восточный фланг: более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние повышенной боеготовности / Пентагон назвал общую сумму поддержки Киева

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, США,