Четверть россиян имеют финансовую подушку безопасности

Чуть больше четверти россиян имеют накопленные средства, которые позволят им продержаться три месяца в случае потери дохода. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь».

«27% россиян заявили о наличии накоплений, достаточных для жизни в течение трех и более месяцев, что на 7 п.п. больше доли респондентов с финансовой подушкой безопасности (20%) в 2020 году», – пишет РБК со ссылкой на опрос, участие в котором приняли 1600 человек старше 18 лет из всех регионов России.

15% респондентов заявили, что их накоплений хватит на привычную жизнь сроком от трех до шести месяцев, а 12% – на полгода и больше. Каждый четвертый (27%) опрошенный рассказал, что ему хватит сбережений на один-два месяца, каждый пятый (21%) – на один месяц, каждый шестой (17%) сможет прожить без дохода менее одной недели.

По словам экспертов, оптимальный размер финансовой подушки должен быть равен трем-шести среднемесячным доходам, что позволит в трудной жизненной ситуации не влезть в долги и сохранить привычный уровень жизни.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube