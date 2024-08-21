Болгария попросила ЕС запретить ввоз яиц с Украины

Болгария попросила Еврокомиссию защитить ее от украинского импорта яиц. Местные птицеводы понесли многомиллионные убытки, пожаловалось болгарское министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Власти Болгарии готовят письменное обращение в ЕК с просьбой ввести в действие защитный механизм в пользу болгарских производителей яиц. Причиной стала яичная продукция с Украины, заполонившая болгарский рынок. Птицеводы пригрозили акциями протеста, если власти будут бездействовать.

София попросила запретить импорт украинских яиц по меньшей мере на срок 120 дней по причине многомиллионных убытков. Министр Георги Тахов уведомил о проблеме совет министров в Брюсселе.

«Болгария просит Европейскую комиссию активировать защитный механизм для болгарских производителей яиц из-за негативных тенденций на рынке в результате импорта из Украины. Процедура подготовки письменного запроса в Комиссию уже началась», – говорится в заявлении министерства.

Со 2 июля и до конца 2024 года ЕС возобновил взимание пошлин за ввоз с Украины сахара и куриных яиц из-за превышения лимитов импорта. В июне аналогичное решение принято в отношении украинского овса.

София, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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