В России усиливается неравенство: бедных стало меньше, но доходы богатых растут быстрее

В российском обществе усиливается неравенство по доходам и потреблению. Уровень бедности снизился, но доходы богатых россиян растут более высокими темпами. Об этом сообщает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Уровень бедности в России снизился до минимального за последние десятилетия значения – с 13,5% в 2016 году до 8,5% в 2023-м. Неравенство усиливается из-за разных темпов повышения доходов среди разных групп населения. Аналитики констатируют, что доходы выросли у всех слоев населения, но в высокодоходных группах – они увеличиваются значительно быстрее, чем во всех других.

«В данном случае это обусловлено опережающим ростом доходов высокооплачиваемых специалистов из-за напряженной ситуации на рынке труда. Дефицит кадров в ряде сфер формирует конкуренцию за специалистов (вплоть до активизации практики переманивания из других компаний) и разгоняет заработные платы», – уточняют эксперты.

Согласно данным опросов «инФОМ», в прошлом году доля граждан, не испытывающих никаких материальных сложностей, составила 4-5%, тогда как в 2016-2017 годах этот показатель достигал всего 1-2%. А доля граждан, которым денег хватает на все, кроме приобретения квартиры или другого жилья, в 2023-м составила 15% против 6-7% в 2016-2017 годах.

В 2021-2023 годах доля россиян со среднедушевыми доходами выше 100 тысяч рублей почти удвоилась, увеличившись с 5,7% в 2021-м до 10% в 2023-м. В то же время в категории граждан с более скромными зарплатами доходы росли гораздо медленнее.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube