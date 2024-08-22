Индия в июле обогнала Китай по закупкам нефти из России

Индия в июле стала лидером по закупкам российской нефти, сдвинув с этой позиции Китай. Аналитики спрогнозировали дальнейший рост объема закупок топлива из России, пока Запад не введет новые санкции, передает Reuters.

Потребности Индии в российской нефти только растут, и Россия перенаправила на азиатские рынки все, от чего отказались западные страны. Спрос индийских нефтепереработчиков на топливо из России с дисконтом будет расти до тех пор, пока антироссийские санкции вновь не ужесточат.

«Российская нефть составила рекордные 44% от общего объема импорта Индии в прошлом месяце, увеличившись до рекордных 2,07 млн баррелей в день, что на 4,2% выше, чем в июне, и на 12% больше, чем год назад», – говорится в статье.

По итогам 2023 года импорт российских нефтепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты достиг рекордной отметки в 971,4 млн долларов. Объем поставок из России вырос в четыре раза по сравнению с 2022 годом, что стало максимумом за все время торговли двух стран.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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