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Импорт российских нефтепродуктов в ОАЭ достиг исторического рекорда

В 2023 году импорт российских нефтепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты достиг рекордной отметки в 971,4 млн долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства экономики ОАЭ.

В прошлом году поставки нефтепродуктов из России выросли в четыре раза по сравнению с 2022 годом, что стало максимумом за все время торговли двух стран.

Кроме того, ОАЭ нарастили ввоз российского угля в 1,7 раза, до 75,3 млн долларов.

Общий товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в 2023 году вырос на 3,5% и достиг 11,2 млрд долларов.

Дубай, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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