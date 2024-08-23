российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 августа 2024, 09:45 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Пятая часть россиян допускают невыплату кредита ввиду веских причин

Каждый пятый россиянин оправдывает невыплату кредитов по веским причинам, среди которых экономический кризис, развод или болезнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ.

Правонарушением невозврат займа считают 71% опрошенных, 20% говорят, что кредит возвращать необязательно. В 2015 году невыплату кредита считали неправильным 55%, допускали отказ от погашения долга 37%, передает РБК.

Портрет представителя первой группы выглядит следующим образом: россиян-семьянин старше 35 лет с высшим образованием; второй группы – молодой человек в возрасте до 35 лет из городов с численностью населения менее 100 тысяч человек и из большой семьи (четверо и более человек).

Среди критических оснований, по которым возврат займа невозможен, россияне назвали внезапно возникшие обстоятельства, например экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод и т.п. (42%), сокрытие банком реальной стоимости кредита (30%), увеличение кредитором в одностороннем порядке размера процентной ставки и платежей (30%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика,