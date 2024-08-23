Россияне потратили на мороженое более 82 млрд рублей за два месяца лета

Жители России за июнь и июль 2024 года потратили на покупку мороженого 82 миллиарда рублей. Об этом сообщили РИА «Новости» в Центре развития перспективных технологий.

«За два месяца лета – июнь и июль – россияне потратили на мороженое 82,4 миллиарда рублей. Это на 51% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда данный показатель был на уровне 54,5 миллиарда. В натуральном выражении продажи мороженого выросли за год на 34%», – говорится в сообщении.

В среднем за один килограмм мороженого летом текущего года россиянам пришлось заплатить 751 рубль, что на 14% больше, чем годом ранее.

Примечательно, что все большую популярность в России набирают продажи мороженого через интернет – в июне-июле этого года они выросли на 46% в годовом выражении, тогда как продажи в розничных точках увеличились на 32%, а через вендинговые аппараты – на 21%.

Основная доля рынка приходится на мороженое отечественного производителя, но наблюдается и рост импортных поставок. Зарубежные товары зачастую стоят дороже российских: при их ввозе необходимо оплачивать таможенные пошлины, нести расходы на транспортировку и хранение – это и могло повлиять на рост трат на одно из самых популярных лакомств, говорят эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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