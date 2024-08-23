Мировые цены на апельсиновый сок достигли исторического рекорда

Мировые цены на апельсиновый сок достигли нового исторического рекорда. Как следует из данных британской биржи ICE Futures, стоимость замороженного концентрата достигла 5 долларов за фунт.

По состоянию на 16.10 мск цена сентябрьского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока растёт на 0,8%, до 4,97 доллара за фунт замороженного концентрата. А в районе 15.00 мск показатель достигал 5,06 доллара, что стало новым рекордным уровнем, отмечает РИА «Новости».

Как отмечается, цены на апельсиновый сок растут при ухудшении видов на урожай апельсинов в Бразилии. Согласно последним прогнозам, урожай апельсинов по итогам текущего сельскохозяйственного года снизится на 25% и будет на минимальном уровне с 1988 года.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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