Россияне увеличили траты в салонах красоты

Жители России стали чаще ходить в парикмахерские и салоны красоты. О заметном росте продаж подобных услуг сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков «Платформы ОФД».

По итогам первых семи месяцев 2024 года число чеков россиян в парикмахерских и салонах красоты увеличилось на 11% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В январе-июле 2023 года динамика была гораздо слабее. Тогда число чеков россиян в подобных заведениях выросло лишь на 4,5%.

Кроме того, вырос спрос на дорогостоящие виды услуг. Как пояснили аналитики, подобная тенденция привела к увеличению числа посетителей премиальных салонов красоты.

На фоне роста цен и увеличения спроса обороты бьюти-индустрии значительно возросли. По данным Росстата, в первом полугодии 2024 года объем рынка увеличился на 16%, достигнув 127,1 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube