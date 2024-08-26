Тысячам магазинов канцтоваров грозит закрытие из-за конкуренции с маркетплейсами

Тысячи магазинов канцтоваров по всей стране могут закрыться из-за недобросовестной конкуренции со стороны маркетплейсов. Об этом заявили в Ассоциация канцелярского рынка России (АКР).

Организация обратилась в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину с предупреждением о возможном сокращении магазинов канцтоваров. В АКР указали на то, что онлайн-площадки получают незаконное преимущество, не оплачивая в полной мере налоги и страховые взносы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо.

В ассоциации считают, что маркетплейсы неправомерно используют посреднические договоры и льготы для ИТ-компаний, заменяют стандартные трудовые отношения привлечением самозанятых, а ежегодная недоплата по налогам может достигать 1 трлн рублей.

АКР призывает усилить контроль за деятельностью маркетплейсов и заставить их платить налоги по примеру классических онлайн-магазинов.

В свою очередь в Ассоциации компаний интернет-торговли отвергли эти обвинения. Там указали, что маркетплейсы работают в рамках общей системы налогообложения и не пользуются льготами для ИТ-компаний в случае дистанционной торговли.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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