Производители пива и сидра столкнулись с нехваткой бутылок

В России возник дефицит стеклянной тары для напитков. На нехватку бутылок пожаловались производители пива и сидра. Дело в том, что летом традиционно растет спрос со стороны потребителей, а ритейлеры предпочитают закупать больше алкогольных напитков в стеклотаре.

В настоящее время на рынке возник дефицит стеклянной тары емкостью 0,5 литра типа «Варшава» (бутылки зеленого и оливкового цветов), в то время как продукция бесцветного стекла выпускается в достаточном объеме, пишет «Коммерсант». Крупные предприятия выходят из положения благодаря долгосрочным контрактам со стекольными заводами.

По словам игроков рынка, нехватка стеклотары могла сформироваться из-за повышенного спроса летом, когда продажи напитков росли за счет установившейся жаркой погоды. На это могла наложиться активная подготовка крупных производителей пива и других напитков к новогодним праздникам, в период которых они рассчитывают значительно увеличить продажи. По словам одного из крупных производителей, традиционно тара заказывается минимум за три месяца до даты поставки в розничные сети.

При этом ряд экспертов не видят объективных предпосылок для дефицита бутылок. Поскольку осенью спрос на напитки традиционно снижается, возможно, дефицит тары на рынке создается искусственно. За последние два года цены на стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра выросли на 45-50% и сейчас их рыночная стоимость составляет 7-15 рублей.

Из-за нехватки стеклотары страдают в первую очередь небольшие производители, чьи мощности изначально ориентированы на разлив в нее. Быстро перейти на работу с ПЭТ-бутылками сложно из-за специфики производства напитков и контрактов с ритейлерами, которые жестко регламентируют, в какой именно таре будет осуществляться поставка. А разлив в алюминиевые банки, особенно для небольших игроков, нерентабелен.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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