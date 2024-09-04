Больше половины предприятий не нашли в России замены импортным товарам

Больше половины промышленных предприятий России не нашли отечественных альтернатив импортному оборудованию, материалам и комплектующим. При этом в ситуации с импортозамещением за последние два года наметилась позитивная тенденция. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Согласно результатам исследования, 53% предприятий заявили об отсутствии в России альтернативных поставщиков. Почти за два с половиной года ситуация с импортозамещением несколько улучшилась. В апреле 2022 года об отсутствии отечественных поставщиков, способных заместить подсанкционный импорт, говорили 62% предприятий. Треть (30%) респондентов не нашли альтернатив и в дружественных странах, два года назад таких было 37%.

По словам экспертов, быстрое снижение промышленного импорта невозможно, поэтому даже небольшое снижение доли импорта уже можно интерпретировать позитивно. Так, по данным Федеральной таможенной службы, в первом полугодии 2024 года импорт в Россию товаров категорий «Машины, оборудование, транспортные средства и другие товары» (в частности, измерительные, контрольные, прецизионные инструменты) снизился на 5,2%.

Около половины опрошенных заявили, что их по-прежнему волнует рост себестоимости их собственной продукции и цен на нее на фоне санкций. К повышению стоимости российских товаров в условиях ухода конкурирующего импорта привел рост спроса на нее. Более того, тенденцию к росту цен поддержали и поставщики из дружественных стран. Лишь 5% предприятий удалось добиться снижения себестоимости продукции за счет перехода на более дешевые аналоги сырья или комплектующих.

Более трети предприятий были вынуждены существенно менять технологические цепочки из-за невозможности заменить импортное сырье и комплектующие российскими опциями или аналогами из дружественных стран.

Основным каналом замещения с момента ввода санкций остается китайский импорт – его в 2024 году используют 68% российских промышленных предприятий. На втором месте – российские аналоги, доля которых выросла с 38% в 2022 году до 54% в 2024-м. Турецкое оборудование закупают 21% опрошенных, аналоги из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – 18%. 16% предприятий сообщили, что продолжают получать подсанкционное импортное оборудование по каналам параллельного импорта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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