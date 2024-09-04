Цена на нефть упала ниже $73 впервые с декабря 2023 года

Нефть марки Brent впервые с середины декабря 2023 года продавалась по цене ниже 73 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.
В ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на Brent составила 72,77 доллара за баррель. Еще в 10:20 мск цена держалась на отметке в 72,96 доллара, но спустя час упала до нового уровня.
По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы федерального бюджета за семь месяцев 2024 года составили 6,78 млрд рублей и на 60% превысили уровень поступлений по той же статье в 2023 году.
Москва, Наталья Рязанова
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