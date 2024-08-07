Нефтегазовые доходы РФ за семь месяцев выросли на 60%

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за семь месяцев 2024 года составили 6,78 млрд рублей и на 60% превысили уровень поступлений по этой статье в тот же период 2023 года.

Минфин отметил, что казна получила даже большую сумму, чем было запланировано при утверждении документа. Аналитики не ожидают резкого падения цен на нефть, что и дальше обеспечит дополнительное пополнение бюджета.

«Нефтегазовые доходы составили 6 777 млрд рублей преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. В последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», – сообщил российский Минфин.

В министерстве отметили, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов и использование средств ФНБ в периоды снижения цен на топливо обеспечивает устойчивость бюджетной системы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о серьезном росте российской экономики сверх прогнозов. Промышленность показала более 5% роста за первое полугодие, налоговые поступления выросли на 31% до 27 трлн рублей, нефтегазовые доходы показали рост 43,4%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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