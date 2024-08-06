Лучше прогнозов: Мишустин сообщил о серьезном росте российской экономики

Российская экономика демонстрирует серьезный рост, который превышает прогнозные показатели. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

«В частности, промышленность показала более 5% роста за первое полугодие. Высокая динамика в обработке, строительстве, оптовой торговле, других отраслях. Появляются новые проекты, товары и услуги, нужные людям и бизнесу, что в свою очередь, естественно, ведёт к повышению доходов федерального и региональных бюджетов», – отметил Мишустин (цитата по сайту правительства РФ).

Егоров со своей стороны подтвердил, что в настоящее время наблюдается повышение собираемости налогов. «Если говорить в целом о поступлениях в бюджетную систему, то это практически 27 трлн рублей (если быть точным, 26,9). Рост у нас 31%, а в абсолютных цифрах это 6,4 трлн рублей. Если говорить о консолидированном бюджете, то там тоже очень серьёзный рост – на 28,4%. Это плюс 4,6 трлн рублей», – уточнил глава ФНС.

По его словам, «очень неплохо выглядят нефтегазовые доходы, которые, конечно, сказываются на поступлениях в федеральный бюджет». «Там рост 43,4% – плюс 3,7. При этом если говорить о консолидированных бюджетах, то там рост 11,7%, что тоже говорит о достаточно хороших тенденциях в экономике за полугодие», – пояснил Егоров.

«У нас очень серьёзный рост подоходного налога – плюс 34%. Если говорить о росте зарплат, это примерно, по данным Росстата, 19%. Но очень серьёзно выросли и дивидендные выплаты. При этом мы наблюдаем данные в рознице, так как являемся операторами кассовой техники по стране, и можем сказать, что у нас рост составляет 23%. Даже если мы уберём инфляцию, это всё равно рост на 14%. Это сказывается в том числе и на налоге на добавленную стоимость: там ровно такой же рост – 23%. Показатели в этой части все достаточно хороши. И по концу года мы также прогнозируем выполнение бюджета. Никаких существенных проблем мы здесь не наблюдаем», – отметил глава ФНС.

Москва, Елена Володина

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