Генпрокуратура призывает урегулировать деятельность «псевдокоммерсантов» в интернете

Генеральный прокурор Игорь Краснов призвал отрегулировать деятельность «псевдокоммерсантов» и «мутных структур» через инструмент электронной идентификации. Сейчас они работают практически бесконтрольно, а их сомнительные услуги граничат с мошенничеством.

Снижение административной нагрузки на российский бизнес не должно распространяться на «псевдокоммерсантов», не соблюдающих интересы потребителей товаров и услуг. Такое мнение высказал Краснов в ходе Восточного экономического форума, передает РБК.

«Они предлагают услуги для населения вне каких-либо организационных правовых форм и без соблюдения установленных законом гарантий для потребителя, что самое важное. В такую деятельность как правило вовлечены мигранты и лица, сознательно скрывающие род своих занятий и доходы», – отметил генпрокурор.

Сомнительный характер этих услуг, их ценовая политика, отсутствие необходимых обязательств и бесконтрольность, а зачастую и «откровенно мошенническая направленность» требует решения вопроса о регулировании. «Таким инструментом, на мой взгляд, могла бы стать подтвержденная электронная идентификация с возможной проверкой самими потребителями их надежности и добросовестности», – указал Краснов.

Кроме того, нормативно могут быть установлены специальные требования к агрегаторам услуг и электронным площадкам, которые предоставляют сервис по размещению коммерческих предложений и поиску заказчиков.

«Порядок в данной сфере, на мой взгляд, будет отвечать не только требованиям и интересам населения, но и добросовестных предпринимателей», – заключил генпрокурор.

Ранее Рособрнадзор предложил обязать блогеров получать лицензию на осуществление образовательной деятельности в интернете. По мнению ведомства, сейчас в интернете происходит «подмена понятий». Она выражается в подмене образовательной деятельности различными тренингами, которые зачастую являются откровенным мошенничеством, предоставлением «околонаучных» знаний или знаний, противоречащих современной науке, духовно-нравственным ценностям, а в отдельных случаях наносит вред здоровью и психике человека.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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