Блогеров в России обяжут лицензировать свои онлайн-курсы

В России хотят обязать блогеров получать лицензию на осуществление образовательной деятельности в интернете. С такой инициативой выступил Рособрнадзор.

Новую норму предлагается закрепить в Федеральном законе № 273-ФЗ, передает РИА «Новости». Поправки стали следствием многочисленных жалоб граждан. Чаще всего россияне оказываются недовольны качеством преподавания, отсутствием лицензий и неполным объемом программы, отметили в Рособрнадзоре.

По мнению ведомства, сейчас в интернете происходит «подмена понятий». Она выражается в подмене образовательной деятельности различными тренингами, которые зачастую являются откровенным мошенничеством, предоставлением «околонаучных» знаний или знаний, противоречащих современной науке, духовно-нравственным ценностям, а в отдельных случаях наносит вред здоровью и психике человека.

Ранее Рособрнадзор также предложил обязать блогеров и коучей разрабатывать онлайн-курсы и тренинги в соответствии с государственными стандартами российского образования.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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