Повышение ключевой ставки работает против перегрева экономики – Путин

Повышение ключевой ставки «охлаждает» рынок кредитования и снижает перегрев экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил тенденцию к снижению инфляции в стране.
Президент напомнил о «перегреве» экономики в начале года. Отмена части льготных ипотек и повышение ключевой ставки работают против перегрева экономики и выравнивают ситуацию на рынке кредитования, сказал он в ответ на вопрос о мерах корректировки ситуации.
«Уже «охлаждают». Увеличением ключевой ставки, отменой льготной ипотеки. Кредитование сейчас поддерживается льготами по IT-ипотеке, на Дальнем Востоке, в Арктике, семейной ипотекой, но вот такими способами обеспечивается и это «охлаждение», – пояснил Путин.
Трансляция пленарной сессии велась на сайте Восточного экономического форума.
Президент также отметил, что выросшая инфляция уже показала тенденцию к снижению.
«У нас целевой показатель где-то 4%, а он достиг девяти с лишним процентов недавно – 9,2%. Правда сейчас он имеет тенденцию к снижению, уже меньше 9%, и это хорошо», – сказал он.
По данным МЭР, инфляция в России замедлилась до 8,87% в годовом выражении. С 27 августа по 2 сентября цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,7%, а на остальные продукты рост цен замедлился с 0,2% до 0,13%.
Владивосток, Наталья Рязанова
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