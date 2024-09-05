Повышение ключевой ставки работает против перегрева экономики – Путин

Повышение ключевой ставки «охлаждает» рынок кредитования и снижает перегрев экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил тенденцию к снижению инфляции в стране.

Президент напомнил о «перегреве» экономики в начале года. Отмена части льготных ипотек и повышение ключевой ставки работают против перегрева экономики и выравнивают ситуацию на рынке кредитования, сказал он в ответ на вопрос о мерах корректировки ситуации.

«Уже «охлаждают». Увеличением ключевой ставки, отменой льготной ипотеки. Кредитование сейчас поддерживается льготами по IT-ипотеке, на Дальнем Востоке, в Арктике, семейной ипотекой, но вот такими способами обеспечивается и это «охлаждение», – пояснил Путин.

Трансляция пленарной сессии велась на сайте Восточного экономического форума.

Президент также отметил, что выросшая инфляция уже показала тенденцию к снижению.

«У нас целевой показатель где-то 4%, а он достиг девяти с лишним процентов недавно – 9,2%. Правда сейчас он имеет тенденцию к снижению, уже меньше 9%, и это хорошо», – сказал он.

По данным МЭР, инфляция в России замедлилась до 8,87% в годовом выражении. С 27 августа по 2 сентября цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,7%, а на остальные продукты рост цен замедлился с 0,2% до 0,13%.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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