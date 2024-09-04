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Среда, 4 сентября 2024, 22:01 мск

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В правительстве РФ сообщили о замедлении инфляции

Инфляция в России замедлилась до 8,87% в годовом выражении с 9,01% неделей ранее, следует из обзора министерства экономического развития РФ.

По данным ведомства, в сегменте продовольственных товаров снижение цен на неделе с 27 августа по 2 сентября составило 0,01% (дефляция на плодоовощную продукцию составила 1,7%, на остальные продукты – рост цен замедлился до 0,13% с 0,2% неделей ранее).

«В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,08%… Ускорилось удешевление электро- и бытовых приборов (-0,94%). Темпы роста цен на медицинские товары и строительные материалы составили 0,51% и 0,30% соответственно», – говорится в обзоре.

«В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг снижение цен ускорилось до 0,69%. На фоне окончания сезона отпусков увеличились темпы снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (на 8,85%). Также ускорилось снижение цен на услуги санаториев (на 2,96%), приостановился рост цен на услуги гостиниц», – уточнили в министерстве.

Москва, Анастасия Смирнова

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