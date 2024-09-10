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Вторник, 10 сентября 2024, 21:10 мск

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Вашингтон объявил о морских санкциях против России

США объявили о введении санкций против девяти морских судов, ходящих под российским флагом и компаниях, связанных с морскими перевозками.

Как сообщает управление по контролю над иностранными активами (OFAC) казначейства США, подсанкционные суда носят названия «Борис Кустодиев», «Композитор Рахманинов», «Закамск», «Омский-103», «Омский-119», «Порт Оля-3», «Порт Оля-4», «ВАФА» и «ВАФА-1».

Кроме того, США расширили санкции на две компании из РФ, которые связаны с морским транспортом. В частности, согласно сообщению, под ограничения попали «Море Река Сервис» и «ВАФА».

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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