ЕС снизит пошлины для электрокаров из Китая

Евросоюз пересмотрит размер дополнительных пошлин на ввоз электромобилей из Китая. Среди ратующих за снижение сборов – Испания, которую беспокоит антидемпинговое расследование Пекина в отношении закупаемой в ЕС свинины.

Во время июльского «рекомендательного голосования» 11 стран поддержали повышение пошлин, четыре высказались против. Проголосовавшая «за» Испания теперь призывает «пересмотреть позицию», чтобы не допустить новой торговой войны.

Испанский премьер Педро Санчес посетил Пекин и призвал китайские власти найти компромисс с Брюсселем. Официальный Мадрид беспокоится по поводу итогов антидемпингового расследования в отношении свинины, которая является одним из крупнейших экспортных секторов Испании, пишет Financial Times. Расследование начато в ответ на ужесточение условий ввоза китайских электрокаров.

Знакомые с обсуждением источники сообщили Bloomberg, что это снижение пошлин может быть не последним. Пересмотреть ставки решили благодаря полученным от компаний сведениям.

Так, пошлину для Tesla снизят с 9% до 7,8%, а максимальную ставку – с 36,3% до 35,3%. Итоговое голосование по введению дополнительных пошлин состоится в ноябре.

Китай пожаловался на ЕС во Всемирную торговую организацию. Пекин заявил, что решение Брюсселя серьезно нарушает правила организации и наносит ущерб глобальному сотрудничеству в области изменения климата.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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