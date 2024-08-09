российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 августа 2024, 14:33 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Китай обвинил Евросоюз в нарушении правил ВТО

Китай обратился к Всемирной торговой организации (ВТО) из-за введения ЕС пошлин на электромобили. Об этом сообщает министерство коммерции КНР.

Пекин обратился к механизму урегулирования споров ВТО. В заявлении отмечается, что решение ЕС серьезно нарушает правила организации и наносит ущерб глобальному сотрудничеству в области изменения климата.

«Призываем Евросоюз немедленно исправить свои ошибочные действия, совместно поддерживать торгово-экономическое сотрудничество Китая и ЕС и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок электромобилей», – отметили в ведомстве.

Осенью прошлого года Еврокомиссия инициировала расследование по поводу государственных субсидий на китайские электромобили. В Пекине эти действия назвали «неприкрытым актом протекционизма». В июле 2024 года Европейский союз ввел пошлины на электромобили из Китая.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Европа требует от Китая добровольного сокращения экспорта / Евросоюз ввел заградительные пошлины на электромобили из Китая

Метки / Европа

Мэр Парижа назвала очистку Сены главным достижением перед ОИ-2024 / Главком ВСУ сказал спасибо НАТО за поддержку при атаке на Курскую область / Газ в Европе подорожал до нового рекорда года / Израиль отозвал аккредитацию норвежских дипломатов / В микроволновках обитают десятки типов опасных бактерий / США перенаправили поставки СПГ с рынка Европы в Азию / Биржевые цены на газ в Европе подскочили после попытки прорыва ВСУ в Курскую область / Рассекреченные материалы: нацистская Германия планировала ударить по СССР атомной бомбой в июне 1945 года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Экономика, Европа, Китай,