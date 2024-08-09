Китай обвинил Евросоюз в нарушении правил ВТО

Китай обратился к Всемирной торговой организации (ВТО) из-за введения ЕС пошлин на электромобили. Об этом сообщает министерство коммерции КНР.

Пекин обратился к механизму урегулирования споров ВТО. В заявлении отмечается, что решение ЕС серьезно нарушает правила организации и наносит ущерб глобальному сотрудничеству в области изменения климата.

«Призываем Евросоюз немедленно исправить свои ошибочные действия, совместно поддерживать торгово-экономическое сотрудничество Китая и ЕС и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок электромобилей», – отметили в ведомстве.

Осенью прошлого года Еврокомиссия инициировала расследование по поводу государственных субсидий на китайские электромобили. В Пекине эти действия назвали «неприкрытым актом протекционизма». В июле 2024 года Европейский союз ввел пошлины на электромобили из Китая.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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