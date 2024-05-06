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Понедельник, 6 мая 2024, 16:32 мск

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Европа требует от Китая добровольного сокращения экспорта

Фото: FreePik

Евросоюз считает, что Китай должен добровольно сократить экспорт, в противном случае будут применены ограничительные меры. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Китайская субсидированная продукция, такая как электромобили и товары из стали, наводнила рынок Евросоюза, при этом власти КНР продолжают поддерживать промышленность на фоне отсутствия роста внутреннего потребления.

«Мир не может принимать лишнюю китайскую продукцию. Поэтому я призвала китайское правительство ответить на это структурное перепроизводство», – сказала фон дер Ляйен по итогам трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По ее словам, доступ на рынки ЕС должен быть равным, но в ЕК готовы «в полном объеме использовать наши инструменты по защите».

Осенью прошлого года Еврокомиссия инициировала расследование по поводу государственных субсидий на китайские электромобили. В Пекине эти действия назвали «неприкрытым актом протекционизма».

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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