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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:48 мск

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Евросоюз ввел заградительные пошлины на электромобили из Китая

Европейский союз ввел пошлины на электромобили из Китая. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Размер антидемпинговых пошлин для основных производителей электромобилей составит от 17,4% до 37,6%.

При этом в ЕК подчеркнули, что ведут переговоры с Пекином и рассчитывают на урегулирование ситуации с поставками китайских электромобилей в Европу на основании норм Всемирной торговой организации.

Ранее ЕС заявил, что Китай должен добровольно сократить экспорт, в противном случае будут применены ограничительные меры. Китайская субсидированная продукция, такая как электромобили и товары из стали, наводнила рынок Евросоюза, при этом власти КНР продолжают поддерживать промышленность на фоне отсутствия роста внутреннего потребления.

Осенью прошлого года Еврокомиссия инициировала расследование по поводу государственных субсидий на китайские электромобили. В Пекине эти действия назвали «неприкрытым актом протекционизма».

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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