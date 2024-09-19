Турецкие банки сворачивают связанные с Россией сделки

Большинство банков в Турции останавливают обслуживание сделок с участием российского и белорусского бизнеса. Все подобные операции планируется передать в одно финучреждение, передает ТАСС со ссылкой на источник сфере турецкого финансового консалтинга.

В связи с санкционными рисками многие банки Турции сразу возвращают приходящие платежи в долларах и евро, связанные с компаниями в России и Белоруссии. Банки с западным участием давно прекратили обслуживать такие сделки, теперь речь идет о частных и государственных учреждениях без иностранных партнеров.

«Почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Белоруссии. Все эти сделки они хотели бы оставить банку Emlak Katılım, чтобы обезопасить себя от возможных проблем в виде санкций. Сейчас многие банки советуют обращаться в Emlak Katılım для осуществления платежей в нацвалютах», – сказал собеседник.

Сейчас только этот банк работает со сделками с использованием рубля и лиры. Поэтому ставки комиссии инкассо там выше стандартов – около 5-6%. Бизнесмены готовы платить больше, учитывая, какими сложностями грозит обращение в другие банки.

В начале сентября в турецких банках участились случаи «выдавливания» компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Переводы этих клиентов блокируют или полностью закрывают счета. Аналитики подсчитали, что банки Турции потеряли около двух миллиардов долларов экспортной выручки из-за антироссийских санкций.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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