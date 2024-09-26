Путин: Запад проигрывает в честной борьбе

Запад уничтожает конкуренцию, потому что проигрывает в условиях честной борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин. Но эффектом от их санкций становится развитие альтернативной логистики и системы расчетов.

Путин отметил, что в руках Запада исторически оказалась основная инфраструктура глобального энергетического рынка: решения по страхованию, логистике, добыче сырья. Но эти инструменты использовались для недобросовестной конкуренции под предлогом защиты прав человека или евроатлантической солидарности.

«Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней, проигрывает часто в условиях честной борьбы. Но что происходит в итоге? Закрывая доступ к своей платформе, Запад лишь подстегнул развитие альтернативных решений, альтернативной логистики, страховки, систем международных расчётов и технологических новаций», – сказал Путин в рамках российской энергетической недели.

Он признал, что это нелегко, но любая работа удается тому, кто реально что-то делает. И поэтому «процесс идёт неуклонно».

Великобритания несколько раз расширяла санкции в связи с перевозкой российского топлива. В начале сентября в черный список попали 10 судов, в конце – еще пять.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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