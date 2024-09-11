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Среда, 11 сентября 2024, 14:24 мск

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Великобритания внесла в «черный список» еще 10 российских судов

Власти Великобритании расширили список судов, которые попадают под ограничения. Обновленный документ опубликован на сайте британского минфина.

В «черный список» попали еще 10 судов из так называемого теневого флота России. Под санкции попали NS Corona, NS Clippper, NS Asia, SCF Baltica, SCF Vankor, «Залив Анива», «Олимпийский проспект», «Леонид Лоза», «Владимир Тихонов» и «Николай Зуев».

Этим судам запрещен доступ в порты Великобритании. Также их регистрация в британском судовом реестре может быть прекращена. Капитаны и лоцманы могут получить предписание о задержании перечисленных судов.

Кроме того, под санкции попали несколько граждан и компаний из Ирана. Ограничения введены из-за сотрудничества этих лиц с Россией.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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