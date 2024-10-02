Россияне стали тратить значительно больше денег на косметику

В России за последние пять лет резко выросли траты на косметику. Об этом свидетельствуют результате исследования холдинга «Ромир».

С июля 2019 года по июль 2024-го траты россиян на косметику выросли на 55%, в том числе за счет увеличившегося почти вдвое ассортимента приобретаемой продукции, передает РИА «Новости».

«В июле 2019 года траты россиян за 12 месяцев на сегмент «Красота» составляли 6 603 рубля. За аналогичный период в 2024 году показатель вырос на 55%, до 10 246 рублей. Также выросли практически все ключевые метрики: среднее количество товарных позиций (SKU) увеличилось на 83%, среднее число приобретаемых покупателем сегмента брендов – на 48%», – сообщили аналитики.

При этом изменилась и структура расходов внутри сегмента: так жители РФ стали приобретать больше уходовых средств и отдавать меньше предпочтения декоративной косметике и парфюмерии. «Рост популярности уходовой косметики подтверждает тренд на естественность и здоровье», – отметила директор по работе с клиентами «Ромира» Анастасии Сидориной.

Что касается возрастных категорий, то больше всех на покупку косметики тратят россияне в возрасте от 31 до 40 лет – почти треть всех расходов приходится на эту группу населения. Меньше других на покупку средств для красоты тратит молодежь и подростки: на группу от 21 до 30 лет приходятся 9% продаж, а на группу от 14 до 20 лет – всего 2%.

Примечательно, что доля мужчин, приобретающих косметические продукты для себя, за пять лет выросла на 4%, до 11%. Чащей всего представители сильного пола приобретают шампуни, дезодоранты и средства для бритья.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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