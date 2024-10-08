Ядовитые ингредиенты и нечитаемый шрифт: в России хотят усилить контроль за продажей косметики

Россияне стали чаще жаловаться на косметическую продукцию. В Роспотребнадзоре признают рост числа нарушений, а общественники просят усилить контроль за производством и реализацией косметики с помощью введения обязательной маркировки. В свою очередь в Минпромторге заявили, что уже приступили к разработке новых мер, чтобы навести порядок в отрасли.

Нарушений у производителей косметики сегодня гораздо больше, чем в других сферах. Больше половины жалоб граждан, поступающих в Роспотребнадзор, касаются косметической продукции, пишут «Известия». Специалисты надзорного ведомства в течение года проверили порядка 1 млн единиц косметики и пришли к выводу, что 18% ее находилось в обороте с нарушением. В категории парфюмерии показатель еще выше – 25%.

В Национальном союзе защиты прав потребителей просят власти ужесточить контроль за косметическим рынком, объем которого оценивается в 1 трлн рублей в год. Так практически вся косметическая продукция – 95%, включая аптечную, – содержит информацию о составе на латинице, а не на русском языке. «Производители и торговые организации имеют возможность это делать, но намерено выбирают латиницу для того, чтобы затруднить получение важной для потребителя информации», – говорится в письме, направленном союзом в адрес вице-премьера Дениса Мантурова и главы Минпромторга Антона Алиханова.

Кроме того, в 60% продукции состав компонентов написан нечитаемым шрифтом, а зачастую – с подменными названиями, которые не позволяют понять, что в товаре может находиться ядовитый ингредиент. В то же время примерно 30% ассортимента в торговых сетях продается вообще без информации о составе.

«Растет число жалоб потребителей на косметическую продукцию. Почти 60% обращений, поступающих на специализированную горячую линию Роспотребнадзора, касаются качества и безопасности таких товаров. Самыми распространенными побочными эффектами от косметики являются: раздражение, аллергия и кожные заболевания», – отмечается в письме.

В Общественной потребительской инициативе подтвердили, что динамика нарушений в отрасли продолжает нарастать. «Отдельные недобросовестные производители косметики и бытовой химии допускают нарушения в сфере оборота спиртосодержащей продукции, реализацию продукции без свидетельств о госрегистрации, сокрытие от потребителей обязательной информации, нарушение установленных требований к качеству и безопасности продукции, сокрытие сведений о количестве выпущенных в обращение на территории РФ товаров, неуплату сборов по утилизации и др.», – рассказал глава организации Олег Павлов.

По мнению общественников, решить эту проблему, могло бы стать ускоренное введение обязательной маркировки. В России уже проводится эксперимент по введению маркировки косметической продукции, который завершится 28 февраля 2025 года, а затем процедура внедрения системы будет происходить поэтапно в течение 2,5 года.

Помимо этого, Минпромторг разрабатывает механизм по проверке производителей, который бы минимизировал или вообще прекратил возможность использования незаконного производства товаров, завезенных на территорию России. Регистрация предприятия в Государственной информационной системе мониторинга оборота товаров (ГИС МТ) должна исключить легализацию контрабандного товара.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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