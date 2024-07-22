Россиянка пыталась ввезти радиоактивный песок из Индии для изготовления косметики

Таможенники изъяли у пассажирки, прибывшей из Индии, вулканический песок, уровень радиации которого превышает норму в 11 раз. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Женщину остановили в столичном аэропорту «Внуково». В ее багаже обнаружили сыпучее вещество черного цвета. Как выяснилось, песок содержит природный радионуклид – торий-232.
Туристка рассказала, что собрала материал на побережье Индийского океана и собиралась использовать для изготовления косметики.
По решению Роспотребнадзора ввоз радиоактивного песка на территорию России запрещен. Опасное вещество поместили в изолированное помещение для долговременного хранения.
Москва, Зоя Осколкова
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