Эксперты нашли опасные вещества в 65% косметики из масс-маркета

Порядка 65% косметической продукции в России содержат опасные для здоровья вещества. Каждый пятый товар продается уже просроченным или без указания срока годности, выяснили специалисты Национального союза защиты прав потребителей.

Среди косметики массового сегмента рынка 65% содержат опасные вещества, а 76% не имеют информации о противопоказаниях для применения. Также каждое пятое средство продается за пределами срока годности или вообще без его указания.

Общий объем используемых в смеси веществ не должен превышать максимальную концентрацию в готовой к использованию продукции. Но это правило соблюдают не все производители. При этом, состав более 90% косметических средств указан на латинице или с использованием аббревиатур разных компонентов.

В Потребсоюзе отметили, что производители не пишут состав продуктов на русском языке не только из-за потенциального вреда некоторых компонентов, но и из-за их доступности. Многие средства можно сделать с домашних условиях, и они получатся безопаснее и дешевле косметики из магазина.

В условиях действующего моратория на проверки контролировать бизнес сложно, поэтому Потребсоюз предложил ввести маркировку косметической продукции. Они сослались опыт с парфюмерией, при продаже которой нарушений стало трое меньше, передает РИА Новости.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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