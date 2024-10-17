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Четверг, 17 октября 2024, 14:59 мск

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Великобритания внесла в санкционный список еще 22 российских танкера

Великобритания пополнила список танкеров, которые, по мнению британского правительства, принадлежат к так называемому «теневому» флоту России. Об этом сообщает министерство иностранных дел Соединенного королевства.

В заявлении подчеркивается, что этот пакет санкций – крупнейший из принятых Лондоном в отношении российских танкеров. При этом Великобритания намерена продолжать усиливать давление на газовую отрасль в РФ.

Под санкции попали 18 нефтяных и четыре судна, предназначенные для перевозки сжиженного природного газа. Кроме того, ограничения введены в отношении российской компании АО «РусГазДобыча».

В июле агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания готовит новые ограничения против танкеров, которые перевозят российскую нефть в обход международных санкций. В свою очередь в США выразили опасения, что это подстегнет мировые цены на топливо.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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