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Вторник, 16 июля 2024, 10:11 мск

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Запад готовит новые санкции против российского «теневого флота»

Великобритания готовит новые ограничения против танкеров, которые перевозят российскую нефть в обход международных санкций. В свою очередь в США опасаются, что это подстегнет мировые цены на топливо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Новые ограничительные меры должны одобрить представители европейских стран в кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которую 18 июля проведет британский премьер-министр Кир Стармер. Основные пункты утверждаемого плана касаются обмена информацией о российском флоте для координации действий.

Санкции уже перекрыли российским перевозчикам доступ к поставщикам услуг, что вынудило Москву полагаться на те компании, которые работают вне отраслевых норм, сообщает агентство.

В Вашингтоне предлагали ужесточить санкции, в отношении танкеров, которые помогают поставлять российскую нефть в обход ценового потолка. Однако американские аналитики опасаются, что это вызовет скачок стоимости топлива на мировом рынке этим летом и подстегнет цены на бензин в США, что негативно скажется на предвыборной кампании Джо Байдена.

Ранее станы G7 ввели ограничения в отношении перевозящих нефть судов в попытке пресечь деятельность так называемого «теневого флота» – большой группы танкеров, обходящих антироссийские санкции. По данным Bloomberg, под ограничения попали 53 нефтяных танкера, лишь трем судам удалось продолжить работу.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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