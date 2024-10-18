Путин: ВВП стран БРИКС превышает показатели стран «Большой семерки»

Объем экономики стран БРИКС превышает ВВП государств G7 и продолжает расти опережающими темпами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Общая доля в мировом ВВП уверенно превышает соответствующий показатель так называемой группы «Семи» и продолжает расти», – сказал российский лидер в ходе выступления на деловом форуме БРИКС в Москве. Путин указал, что разрыв между странами объединения и «Большой семерки» уже приближается к 10%.

Кроме того, глава государства отметил, что экономический рост стран БРИКС все меньше будет зависеть от внешнего влияния, поскольку их совокупный ВВП составляет 60 трлн долларов. При этом средний экономический рост в объединении в текущем году составит 4%, тогда как в странах G7 ВВП растет на 1,7%, а в целом в мире – на 3,2%.

Путин добавил, что на сегодняшний день компании государств-членов организации успешно сотрудничают друг с другом и реализуют совместные проекты, а Россия помогает «новобранцам» интегрироваться в механизмы БРИКС.

Ранее турецкое издание Yeni Safak оценило потенциал объединения БРИКС, как способного бросить вызов Евросоюзу и странам «большой двадцатки» и изменить баланс сил в мире, где сейчас ощущается вес развитых государств, что вызывает вопросы о будущем альтернативных образований. И БРИКС, представляющий развивающиеся страны, как раз может создать альтернативную интеграцию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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