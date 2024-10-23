Bloomberg: ЕС не сможет выполнить план по отказу от российского газа

Страны Евросоюза не смогут отказаться от российского газа или еще сократить закупки к 2027 году, как планировалось. Это приведет к новому скачку цен и полностью уничтожит промышленность, пишет Bloomberg.

Европа уже гораздо меньше зависит от топлива из России: с 45% доля европейского импорта газа упала до 15%. Но объемы поставок газа вновь начали расти и достигли 20%. Сложно снизить спрос в Европе еще больше, поскольку промышленное потребление находится «на самом дне», и уже привело к падению производственной активности в регионе, возможно, навсегда.

«Украинский трубопровод имеет решающее значение для Восточной и Центральной Европы, особенно Словакии и Австрии. Италия, Чехия и Венгрия также получают определенный объем. Возможности Европы ограничены, и полный отказ от российского газа обойдется Европе слишком дорого, поскольку цены на энергию взлетят», – пишет агентство.

В середине сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС готов к отказу от российского природного газа, который поступает транзитом через Украину. Контракт истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заверял, что не будет его продлевать.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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