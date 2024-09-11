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Среда, 11 сентября 2024, 18:21 мск

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Евросоюз настойчиво убеждает себя, что готов полностью отказаться от газа из России

Фото: ec.europa.eu

Европейский союз готов к отказу от российского природного газа, который поступает в ЕС транзитом через Украину. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину», – цитируют чиновницу европейские СМИ.

По словам Симсон, на данный момент импорт Евросоюзом российского газа «все еще впечатляющий», хотя уже снизился с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году.

В то же время еврокомиссар уточнила, что европейские компании продолжат покупать российский природный газ, пока это не запрещено санкциями.

Напомним, контракт на транзит «голубого топлива» из России в ЕС истекает в конце этого года. Киев неоднократно заверял, что не будет его продлевать. Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что Киев не выступает против транзита российских энергоресурсов в Европу, но в очередной раз подчеркнул, что не собирается вести переговоры с РФ о продолжении транзита нефти и газа.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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