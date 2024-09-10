Премьер-министр Украины рассказал о перспективах транзита нефти и газа из России в Европу

Киев не выступает против транзита российских энергоресурсов в Европу. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, это уже будет не российские нефть и газ, а тех европейских компаний и государств, которые их приобрели.

При этом Шмыгаль в очередной раз подчеркнул, что Киев не ведет и не собирается вести переговоры с РФ о продолжении транзита нефти и газа.

Обязательство обеспечивать транзит прописано в Соглашении об ассоциации с ЕС, и Киев готов выполнять это требование, но не готов сотрудничать с Россией и не будет продолжать соглашение, пояснил Шмыгаль.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube