Российским торговым центрам грозит массовое банкротство

Высокая ключевая ставка может привести к массовому банкротству торговых центров в России. Об этом рассказал РИА «Новости» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Торговые цены будут вынуждены оптимизировать операционные расходы и искать новых арендаторов, способных генерировать более высокий доход. На бизнес давят высокие затраты на персонал, а также налоговое бремя.

«Для большинства торговых центров этот запас ограничен: в лучшем случае речь идет о 6-12 месяцах стабильной работы. Если высокая ставка сохранится на долгосрочную перспективу, это неизбежно приведет к снижению привлекательности объектов для новых арендаторов, финансовым трудностям и массовому банкротству», – заключил Люлин.

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта – до 21% годовых, что стало новым историческим максимумом. Как пояснил регулятор, решение принято на фоне существенного превышения прогноза по инфляции, а также ряда проинфляционных факторов, среди которых дополнительные госрасходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube