Высокое инфляционное давление: Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 21% годовых. Как пояснил регулятор, решение принято на фоне существенного превышения прогноза по инфляции, а также ряда проинфляционных факторов, среди которых дополнительные госрасходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году.

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», – говорится в сообщении Центробанка. При этом ЦБ «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», которое намечено на декабрь.

Банк России обратил внимание, что в сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе.

«Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%», – уточнил регулятор.

При этом в ЦБ отметили значимый рост инфляционных ожиданий, которые усиливают инерцию устойчивой инфляции, но при этом сдерживают ужесточение денежно-кредитных условий в реальном выражении.

На этом фоне Банк России повысил прогноз по инфляции на 2024-2025 годы. «Для возвращения инфляции к цели и ее стабилизации вблизи 4% потребуется значительно более высокая среднесрочная траектория ключевой ставки, чем прогнозировалось в июле», – пояснил ЦБ.

«На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных. Основные риски связаны с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли», – говорится в сообщении регулятора.

Тем не менее, как считает Банк России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,0% в 2025 году, до 4,0% – в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 20 декабря.

Москва, Светлана Антонова

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