Торговле Турции и России угрожает курсовая разница валют

В торговых отношениях между Россией и Турцией возникла новая проблема, которая мешает эффективному обмену. Речь идет о курсовой разнице. Об этом сообщил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Москва и Анкара ведут переговоры по решение проблемы банковских переводов, которые возникли из-за вторичных санкций США. Турецкие банки опасаются новых мер со стороны американских регуляторов, поэтому ограничивают транзакции, что уже привело к трудностям для импортеров.

«Банковские переводы между Турцией и Россией осуществляются через банк Emlak Katılım. Однако здесь появляется проблема, так как торговля ведется в лирах и рублях, то курсовая разница между валютами двух стран определяется больше, чем на рынке. На самом деле, если центральные банки двух стран будут применять режим фиксированного обменного курса с определенного периода, это будет выгодно для валют двух стран», – рассказал аналитик РИА «Новости».

Эксперт назвал «нормальным» возникновение ряда проблем при торговле в национальных валютах, а также выразил уверенность, что «со временем система станет более объемной и работоспособной за счет их устранения».

«В этом вопросе Турция может брать пример как с торговли Китая и России, так и с торговли Индии и России, торговля этих стран увеличилась после конфликта на Украине», – подчеркнул Эрчин.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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