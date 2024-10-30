Россия снизила закупки бананов из Эквадора до 12-летнего минимума

Россия за первые восемь месяцев 2024 года закупила у Эквадора 776 тыс. тонн бананов, что стало минимальным объемом за 12 лет. В последние пять лет около 25% эквадорского бананового экспорта шло в Россию, но в этом году доля упала до 18,9%, пишет РИА Новости.

За январь-август ввоз бананов из Эквадора снизился на 20% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Меньше Россия покупала только в 2012 году – 755 тыс. тонн. И все равно российский рынок остается лидером по поставкам эквадорских бананов. На втором месте США, куда идут 14,8% бананового экспорта Эквадора, на третьем – Нидерланды (6,9%).

В январе-феврале 2024 года россияне покупали бананов в торговых сетях на 20% меньше, чем год назад из-за подорожания фруктов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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