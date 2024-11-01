Крупные компании в России перенесут выдачу годовых премий из-за налоговых изменений

Крупные российские компании планируют выплатить годовые премии и бонусы раньше, чтобы на них не действовали повышенные ставки налогов. Ранее бизнес уже прибегал к подобным мерам в конце 2020 года. Об этом пишет РБК.

По данным агентства, около трети компаний готовы выплатить годовые вознаграждения в декабре 2024 года. Таким образом, к этим суммам не будет применяться обновленная система налогообложения, начинающая действовать с 1 января 2025 года.

Как отмечают представители HR-агентств, ближе к концу года их число может вырасти, поскольку времени для принятия всех управленческих решений достаточно. При этом переносят премии и бонусы главным образом крупные компании частного сектора, поскольку государственные организации привязаны к фиксации результатов предыдущего года, которые по отчетности не подводятся раньше марта.

Выплаты премий по итогам года уже переносили на более ранние сроки. Например, так было в конце 2020 года, когда вводилась 15-процентная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В 2025 года в России вырастет налоговое бремя для тех, чей совокупный годовой доход превышает 2,4 млн рублей. Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн рублей – 18%, от 20 млн до 50 млн рублей – 20%, а свыше 50 млн рублей в год – 22%.

По словам экспертов, перенос премии может быть актуален для ключевых сотрудников с целью их удержания в компании. Если компания принимает решение о переносе выплат, то она, как правило, из соображений справедливости распространяет его на всех сотрудников, в том числе на тех, кого не коснутся изменения налоговой шкалы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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