Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 июля, подписал закон, согласно которому с 1 января 2025 года вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В документе, опубликованном на портале правовой информации, в частности, говорится, что для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн рублей – 18%, от 20 млн до 50 млн рублей – 20%, а свыше 50 млн рублей в год – 22%.

Следует отметить, что повышенный НДФЛ будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.

Кроме того, новым законом предусматривается, что изменения не коснутся выплат участникам специальной военной операции (СВО) и надбавок для работающих в районах Крайнего Севера и других местностях с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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