Экономика Китая перестала угрожать господству США – Bloomberg

Экономика Китая столкнулась с рядом трудностей и падением внутреннего спроса и перестала быть угрозой для господства США. Поэтому избранному президенту Дональду Трампу не придется начинать новый виток торговой войны, пишет Bloomberg.

По данным агентства, большая часть прибыли ушла к иностранным компаниям, торговый дефицит вырос, а внутренний спрос упал. Стимулирующие меры властей не помогли выровнять ситуацию.

«Это уже не тот Китай, который приветствовал Дональда Трампа после его первой победы в 2016 году. Экономика, которая когда-то была нацелена на смещение США с позиции ведущей торговой державы, с тех пор обнаружила ряд серьезных уязвимостей, которые, похоже, не собираются исчезать», – говорится в статье.

Международный валютный фонд снизил прогноз развития для Китая, а в прогнозе для США содержатся более благоприятные перспективы.

Ранее Евросоюз ввел пошлины до 35,3% в дополнение к существующим 10% на ввоз электромобилей из Китая. в ответ Пекин установил пошлины в размере 30,6-39% на европейский бренди и ряд других товаров.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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