Китай ввел пошлины на европейский бренди

Китай ввел пошлины на европейские товары в ответ на повышенные ставки со стороны ЕС на ввоз китайских электрокаров.

Власти КНР одобрили введение пошлины на европейский бренди в размере 30,6-39%. С 11 октября импортеры обязаны вносить сумму в размере пошлины в китайскую таможенную службу.

По мнению аналитиков, такой ответный шаг даст китайским властям рычаги влияния в переговорах с Евросоюзом о снижении или отмене пошлин на китайские электромобили.

Вопрос повышенных пошлин на электрокары из КНР стал «крупнейшим торговым спором между экономическими державами за последние 10 лет». На прошлой неделе страны-члены ЕС поддержали предложение Европейской комиссии об установлении антисубсидиарных пошлин в размере до 35,3% в дополнение к существующим 10%.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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