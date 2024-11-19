Россия увеличила объем вложений в госбумаги США

Россия в сентябре 2024 года увеличила объем вложений в американские государственные облигации. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

РФ вложила 25 млн долларов в американские госбумаги: 22 млн долларов приходится на долгосрочные гособлигации и 3 млн – на краткосрочные. С августа текущего года объем долгосрочных инвестиций увеличился на 1 млн долларов.

Крупнейшими держателями государственных бумаг США в настоящее время являются Япония, Китай и Великобритания.

Ранее стало известно, что государственный долг США вырос до нового исторического рекорда, увеличившись до 36 трлн долларов. Примечательно, что в последние годы при президенте Джо Байдене Соединенные Штаты стали накапливать госдолг в два раза быстрее, чем раньше.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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