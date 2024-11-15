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Пятница, 15 ноября 2024, 19:08 мск

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Госдолг США вырос до нового рекорда

Государственный долг США вырос до нового исторического рекорда, увеличившись до $36 трлн. Об этом свидетельствуют данные специализированного сервиса US Debt Clock.

Примечательно, что в последние годы при президенте Джо Байдене США стали накапливать госдолг в два раза быстрее, чем раньше. В частности, на конец января 2022 года задолженность США составляла около $30 трлн.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, уровень госдолга США к концу текущего года может увеличиться до 121% от американского ВВП, а к 2029 году – превысить 131,7%.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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