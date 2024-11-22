российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 ноября 2024, 16:09 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Россия досрочно снимет запрет на экспорт бензина

Александр Новак. Фото из архива официального сайта Госдумы

Вице-премьер Александр Новак анонсировал досрочную отмену запрета на экспорт бензина. Документы, необходимые для оформления этого решения, уже в процессе подготовки, передает «Интерфакс».

Власти официально снимут ограничения в ближайшее время, объявил Новак. «Да, будет. Сейчас готовятся документы», – сказал он.

Вице-премьер не уточнил срок отмены ограничений.

С 1 сентября правительство РФ ввело дополнительные ограничения на вывоз из России автомобильного топлива для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Ограничения были установлены до 31 декабря 2024 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Москва, Урал, Центр России, Россия, Экономика, правительство РФ,