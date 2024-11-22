Россия досрочно снимет запрет на экспорт бензина

Вице-премьер Александр Новак анонсировал досрочную отмену запрета на экспорт бензина. Документы, необходимые для оформления этого решения, уже в процессе подготовки, передает «Интерфакс».

Власти официально снимут ограничения в ближайшее время, объявил Новак. «Да, будет. Сейчас готовятся документы», – сказал он.

Вице-премьер не уточнил срок отмены ограничений.

С 1 сентября правительство РФ ввело дополнительные ограничения на вывоз из России автомобильного топлива для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Ограничения были установлены до 31 декабря 2024 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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