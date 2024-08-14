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Среда, 14 августа 2024, 13:53 мск

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Правительство РФ объявило о запрете на экспорт бензина до конца года

Правительство РФ объявило о дополнительных ограничениях на вывоз из России автомобильного топлива с 1 сентября до 31 декабря 2024 года. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Ограничение не будет распространяться на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе со странами ЕАЭС, топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

Согласно данным Минэнерго на 9 августа, Россия в настоящий момент накопила запасов бензина на 2,03 млн тонн. Его отгрузки на внутренний рынок сейчас на 5% превышают прошлогодний уровень.

По подсчетам Росстата, средняя розничная цена бензина в России с 29 июля по 5 августа выросла на 0,33%, или на 19 копеек, до 57,49 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало – на 0,12%, или на 8 копеек, до 66,61 рубля за литр. Аи-92 подрос в стоимости на 0,19% – до 53 рублей за литр, Аи-95 – на 0,24%, до 58,04 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,99% – до 73,25 рубля за литр.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / правительство РФ

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